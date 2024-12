Prohíben en EE.UU. las tarifas ocultas en entradas y alquileres vacacionales

Dado que esta última norma sobre tarifas basura fue aprobada sobre una base bipartidista, eso puede mejorar sus posibilidades de permanecer en los libros durante el Gobierno de Trump. Pero ha habido otras normas que la FTC ha finalizado en el último año —incluida una prohibición de los acuerdos de no competencia — que fueron impugnadas en los tribunales por asociaciones comerciales empresariales. Cuando esos grupos prevalezcan, la cuestión será si la FTC opta por buscar una apelación. Si no lo hace, la norma en cuestión no entraría en vigor.

