El fin de año de Milei: adiós a la recesión con pocos invitados a la fiesta

El experto en comercio exterior, Miguel Ponce, asegura que la economía va a rebotar el año que viene algo menos de un 4%, pero otra vez aparecerían ganadores y perdedores, siendo estos últimos mayoría: “este rebote no implica que crezca el consumo, porque los salarios no se van a recuperar. Suben energía, minería, agroindustria, pero no el comercio y la industria manufacturera en general”, estima Ponce, que ve además una inflación en el orden del 35%, muy por encima de lo que el Gobierno prevé (18%).

