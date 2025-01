Así el escalador ciego Jesse Dufton consiguió ascender a la cima de una roca de 150 metros

“La gente nos pregunta a menudo si discutimos o no. No, creo que somos muy compatibles. Y además, cuando escalamos, eso se lleva toda la atención. Es una actividad mental bastante exigente. No tienes espacio para nada más”, explica.

“Obviamente, no puedes recordar todo, así que me concentro en las partes importantes, como dónde hay una gran cornisa donde pueda descansar”, agrega. “Una vez que está en la pared, en realidad no dices mucho. Él se concentra en: ‘Estoy sintiendo los puntos de apoyo’”.

“Mi nivel de miedo ahora está más relacionado con la cantidad de peligro que percibo que corro. Si puedo estar en un lugar alto, pero si la escalada es fácil y tengo mucho equipo, no me estreso. Solo me estreso cuando creo que me voy a caer, y aún más cuando el equipo no es bueno”.

