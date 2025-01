Cuba, 66 años después: la revolución entró en edad de retiro

-Advierto que yo me siento parte de la generación de mis hijos, o sea, estoy entre los 30 y los 50, aunque ya tenga casi 78. Son muchas las posibles respuestas a esta pregunta, sobre todo porque todo lo que tiene que ver con “El Cambio”, así en mayúscula, se ve matizado por quienes apuestan por “los cambios” que el propio régimen puede introducir con el único propósito de no perder el poder. Creo que el Gobierno debe dar el primer paso, que en rigor no sería “el primero” porque ya los opositores han venido dando pasos desde hace muchos años. Y ese primer paso sería despenalizar la discrepancia política, lo que implicaría la abolición de todas las leyes represivas y la liberación de todos los presos por motivos políticos. El segundo paso sería renunciar a la supremacía ideológica que implica la existencia de un partido único, que, por ley, es la máxima autoridad de la nación. Una vez dados estos dos pasos habría que convocar a un diálogo nacional del que debería salir la propuesta de una nueva Constitución, y como colofón convocar a elecciones libres. Mientras la dictadura se siga negando a dar estos pasos y continúe encareciendo la posibilidad del cambio con sus amenazas del tipo “tendrán que pasar por encima de nuestros cadáveres” no quedará otra posibilidad que la de cadaverizar y pasar por encima de ellos, pero eso no acaba de gustarme. A la prensa independiente le queda el trabajo de concientizar a los ciudadanos de que ellos son los más y que pueden liberarse de las ataduras que los menos les imponen.

-Preferiría que esas instancias aparezcan cuando ya no esté este gobierno, esta dictadura. Cuba va a necesitar hasta de los extraterrestres para salir de esta crisis energética, alimentaria, de infraestructuras, de salud, educación y, sobre todo, una crisis de espiritualidad. Yo, que no soy creyente, a veces me sorprendo mirando al cielo a ver si se aparece una mano milagrosa que se pose sobre nuestra isla. Los cubanos están en todas partes y todos estarían dispuestos a participar de la reconstrucción de la nación. Una ayuda de instancias internacionales no vendría mal, pero creo que el milagro lo pondremos nosotros. El precio ya lo pagamos por adelantado, a plazos, durante 65 años.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.