Cómo ver las cuadrántidas, una de las lluvias de meteoros más brillantes del año

Si el nombre de la lluvia de meteoros parece inusual, probablemente se deba a que no suena como si estuviera relacionado con una constelación. Esto se debe a que la constelación homónima de las cuadrántidas ya no existe, al menos no como una constelación reconocida.

Se espera que la actividad máxima de meteoros alcance su punto máximo entre las 10 a.m. ET y la 1 p.m. ET (15 a 18 Hora Universal Coordinada) el 3 de enero, lo que favorece a Alaska, Hawai y el extremo este de Asia, dijo Bob Lunsford, coordinador de informes de bolas de fuego de la Sociedad Estadounidense de Meteoros.

