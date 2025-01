Pasó años siguiendo a contrabandistas en México. Esto es lo que aprendió

En los últimos 10 años, he visto cómo todos estos lugares en los que había pasado tanto tiempo se han vuelto imposibles de visitar. Y yo soy un ciudadano con pasaporte que puede navegar por estas cosas relativamente bien, e incluso yo estoy como que, ¿qué está pasando?, ya no puedo estar aquí. Así que no me puedo imaginar si eres alguien que viene de Venezuela o Haití y estás tratando de pasar por este atolladero.

Sin duda, está empeorando mucho. México se ha vuelto muy peligroso. Los viajes son cada vez más largos. Cada vez es más caro. Los abusos aumentan. Creo que para mí una señal de que México se está volviendo cada vez más peligroso para esta gente es el hecho de que me estoy quedando sin lugares donde sentirme seguro haciendo trabajo de campo. Y eso me mata. Eso realmente me pone increíblemente triste. Amo tanto a México.

En los últimos años, cuando he hablado con migrantes que han emprendido el viaje, el tono de la conversación suele cambiar cuando empiezan a hablar de México. Muchos me han dicho que fue la peor parte de su viaje. ¿Coincide eso con lo que has visto?

Muchos de los contrabandistas que conocí siempre estaban preocupados por que los mataran porque no conocían a alguien, porque las líneas de comunicación eran malas. Eso me sorprendió mucho. Pero luego quedó muy, muy claro que no se puede hacer nada para detener esta máquina, porque se reconstruye a sí misma una y otra vez, lo que tiene que ser frustrante tanto para las fuerzas del orden que intentan detener el contrabando como para los que están en el sistema e intentan que funcione. No hay garantía de que mañana vayas a tener algún tipo de seguridad laboral, debido a todas las cosas que pueden suceder de la noche a la mañana.

Lo que no me esperaba es que no es muy lucrativo. Me imaginaba que estos tipos iban a tener más dinero, más a menudo. Y realmente no era el caso. Fue literalmente una especie de auge o caída. Y el libro termina con un montón de estos tipos que van desde el auge a la quiebra total.

Ese joven -Juan Roberto Paredes- acabaría convirtiéndose en un personaje central del siguiente libro de De León, “ Soldiers and Kings : Survival and Hope in the World of Human Smuggling” (“Soldados y reyes: Supervivencia y esperanza en el mundo del tráfico de personas”).

