Las deudas médicas dejarán de aparecer en los historiales crediticios

Además, la deuda médica impaga ya no aparece en los informes crediticios durante el primer año, mientras que el período de gracia anterior era de seis meses. Eso les da a las personas más tiempo para trabajar con sus aseguradoras o proveedores de salud para hacer frente a las facturas. Y la deuda de cobro médica de menos de US$ 500 ya no se incluye en los informes crediticios.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.