La reciente “miniluna” de la Tierra podría ser un fragmento de la Luna, según los astrónomos

“En realidad nunca estuvo en órbita, pero el vocabulario que tenemos para describir lo que hizo —acercarse a la Tierra desde el interior, tener su órbita ligeramente alterada por un acercamiento muy cercano con el sistema Tierra-Luna, y luego alejarse de nosotros por el ‘exterior’ en una trayectoria general de herradura— no da lugar a apodos divertidos”, dijo Kareta en un correo electrónico. “Estuvo casi orbitando alrededor de nosotros durante unos dos meses. Este tipo de órbita es fundamentalmente rara, por lo que no debería sorprendernos demasiado que aún no tengamos un término cotidiano para ella”.

