Los aranceles de Trump podrían elevar rápidamente los precios de los automóviles

Otros no creen que la producción en las plantas estadounidenses se vea afectada de inmediato, pero coinciden en que no se mantendrá estable por mucho tiempo si se imponen aranceles y no se resuelven rápidamente. Es probable que algunos fabricantes de automóviles hayan estado almacenando las piezas que necesitan de esos dos países para poder mantener la producción libre de aranceles durante el mayor tiempo posible.

Estados Unidos envió a Canadá automóviles por valor de US$ 13.800 millones durante los primeros 11 meses de 2024 y repuestos por valor de US$ 26.500 millones. También envió vehículos por valor de US$ 4.200 millones a México en el mismo período y repuestos por valor de US$ 33.700 millones.

