Elon Musk visita Boeing por el retraso de los nuevos aviones Air Force One

Los retrasos durante la pandemia limitaron la dotación de personal en las instalaciones de Texas donde se estaban añadiendo las características de seguridad requeridas por la Fuerza Aérea a los aviones 747. Los problemas en la cadena de suministro de Boeing también retrasaron el plazo de entrega. Boeing ya ha identificado US$ 2.250 millones en pérdidas para los dos aviones en resultados financieros anteriores, y el martes asumió otros US$ 1.700 millones por contratos militares, incluido el VC-25B, aunque no desglosó cuánto de ese costo correspondió a los aviones Air Force One.

Musk, como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), tiene la tarea de eliminar los gastos gubernamentales innecesarios. Aunque los dos aviones Air Force One superan en más de mil millones de dólares el presupuesto cada uno, esos costos recaerán sobre Boeing, no sobre los contribuyentes, como parte de los contratos de precio fijo en virtud de los cuales la Fuerza Aérea pagará US$ 3.900 millones por los dos aviones .

Sin embargo, en una llamada con inversores más tarde por la mañana, Ortberg dijo que no había “ninguna solución milagrosa” para el programa Air Force One, conocido técnicamente como VC-25B. Air Force One es la denominación que se utiliza únicamente cuando el presidente está a bordo de un avión.

