México y Canadá podrían evitar aranceles si actúan contra narcotráfico, dice elegido por Trump para departamento de Comercio

“No es un arancel per se. Es una acción de política doméstica; cierren su fronteras y detengan el fentanilo que entra en nuestro país y mata a la gente. Es un arancel para conseguir acciones en México y en Canadá. Y hasta donde yo sé están actuando rápido y si siguen así no habrá aranceles”, indicó Lutnick citado por EFE, que no debería tener dificultades para ser confirmado en un Senado dominado por los republicanos.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.