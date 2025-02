Los productos de México cruciales en EE.UU.: esto será más caro para los estadounidenses por los aranceles

En total EE.UU. le paga a México US$ 10.800 millones por sus frutas y US$ 9.600 millones por sus vegetales. Además, unos US$ 3.000 millones por granos (México es el segundo mayor proveedor, después de Canadá) y US$ 3.400 millones por carnes y ganado (México es el tercer origen de ese rubro después de Canadá y Australia). También se destacan otros productos como el azúcar (US$ 3.900 millones), las nueces (US$ 517 millones) y las aves de corral (US$ 29 millones).

Alimentos y bebidas alcohólicas: El año pasado, Estados Unidos importó productos agrícolas de México por valor de US$ 46.000 millones, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El año pasado, la categoría más importante de importaciones agrícolas de México fueron las frutas frescas, de las cuales Estados Unidos importó US$ 9.000 millones, de los cuales US$ 3.100 millones correspondieron a aguacates.

Automóviles y autopartes: Estados Unidos importó vehículos de motor por valor de US$ 87.000 millones y piezas de vehículos por valor de US$ 64.000 millones de México el año pasado, sin contar diciembre, según datos del Departamento de Comercio. Los vehículos de motor también fueron el segundo producto más importante que Estados Unidos importó de Canadá el año pasado hasta noviembre, por un total de US$ 34.000 millones.

