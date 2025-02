Trump anuncia nuevos aranceles significativos a México, Canadá y China, lo que genera acciones de represalia

El año pasado, Canadá fue el principal país al que Estados Unidos exportó bienes, por un valor de US$ 322.000 millones, seguido de México y China, que recibieron bienes estadounidenses por un valor de 309.000 millones y US$ 131.000 millones, respectivamente. Las exportaciones estadounidenses a los tres países representaron más del 40% de los US$ 1,9 billones en bienes que Estados Unidos exportó a nivel mundial el año pasado.

México mantuvo esa primera posición también el año pasado, exportando bienes por valor de US$ 467.000 millones a Estados Unidos, seguido por China y Canadá, que exportaron bienes por valor de US$ 401.000 millones y US$ 377.000 millones respectivamente.

El Consejo de Bebidas Alcohólicas Destiladas de Estados Unidos, la Cámara Mexicana de la Industria del Tequila y Spirits Canada dijeron en una declaración conjunta compartida con CNN el sábado que están “profundamente preocupados de que los aranceles estadounidenses sobre las bebidas alcohólicas importadas de Canadá y México perjudiquen significativamente a los tres países”. El año pasado, Estados Unidos importó US$ 46.000 millones en productos agrícolas de México, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Eso incluye US$ 8.300 millones en verduras frescas, US$ 5.900 millones en cerveza y US$ 5.000 millones en bebidas alcohólicas destiladas.

“Esta noche anuncio que Canadá responderá a la medida comercial de Estados Unidos con aranceles del 25% sobre productos estadounidenses por valor de US$ 155.000 millones”, dijo el líder canadiense en una conferencia de prensa el sábado por la noche. “Esto incluirá aranceles inmediatos sobre productos por valor de US$ 30.000 millones de a partir del martes, seguidos de aranceles adicionales sobre productos estadounidenses por valor de US$ 125.000 millones en 21 días, para permitir que las empresas y las cadenas de suministro canadienses busquen alternativas”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.