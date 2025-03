“En 40 años de democracia por primera vez el Congreso estuvo semivacío”

Sobre la ausencia de referencias a cultura y educación en el discurso del presidente, Morales Solá dijo que “no me sorprende porque este gobierno no les da importancia a estos temas. Es lamentable, porque de la pobreza no solo se sale con medidas económicas, sino principalmente con educación”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.