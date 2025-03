Trump sigue molesto con Zelensky y el equipo de Seguridad Nacional se reúne para discutir la ayuda a Ucrania

“Esta es la peor declaración que Zelensky podría haber hecho, ¡y Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo!”, publicó Trump en Truth Social. “[E]ste tipo no quiere que haya paz mientras tenga el respaldo de Estados Unidos y Europa, en la reunión que tuvieron con Zelensky, afirmaron rotundamente que no pueden hacer el trabajo sin EE.UU. Probablemente no sea una gran declaración en términos de mostrar fuerza contra Rusia. ¿Qué están pensando?”.

