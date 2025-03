Warren Buffett: Los aranceles son ‘un acto de guerra’

Berkshire acumuló su efectivo y equivalentes de efectivo a un récord de US$ 334.200 millones en el cuarto trimestre, frente a US$ 167.600 millones el año anterior. Berkshire aumentó su posición de efectivo mientras vendía acciones en empresas de primera línea como Apple (AAPL) y Bank of America (BAC), lo que plantea preguntas sobre lo que piensa del mercado estadounidense.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.