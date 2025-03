Agustín Etchebarne: “Estamos en una economía con crecimiento franco”

Pero remarcó que “si uno mira el contexto de fondo, hacia donde va Argentina, a mí no me cambió nada, creo que esto va a continuar perfectamente bien. Si creo que existe esa incertidumbre. Por ejemplo, si liberaran el tipo de cambio completamente, quizás lo dejarían subir un poco, y luego empezarían a aparecer los dólares del campo y demás, porque una vez que liberaste ese tipo de cambio ya no está la expectativa de que más adelante vas a poder vender más caro, porque cuando crees que más adelante vas a poder vender más caro entonces no vendes te retraes. Y cuando lo liberaste, empiezan a vender y baja el tipo de cambio ”.

En este marco, explicó que “ el problema es que Argentina va a tener una moneda fuerte. El problema de Argentina, que va a continuar, es que hay sectores que sienten que no pueden competir, porque no tenemos escala de competencia . China e Indonesia exportan al mundo y, como Argentina estuvo protegida durante tanto tiempo, nuestro mercado es chiquito. Hay que pensar en hacer inversiones grandes, que van a generar productividad. Y del lado del gobierno hay que seguir bajando impuestos, no solo nacionales sino también provinciales y municipales y desregular la economía. Hay muchos problemas reales para que Argentina sea competitiva, falta mucho, pero vamos en un camino extraordinario ”.

Remarcó que “ la economía está creciendo. Hay sectores más retrasados, no es todo homogéneo, y en el bolsillo de cada ciudadano, en algunos se nota y en otros no . Pero cuando uno ve de donde venimos y que es lo que está haciendo la economía y un gobierno que mantiene el superávit fiscal, la verdad es que Argentina no va a tener un gran desequilibrio cambiario, no veo ninguna posibilidad, aún si lo libera, yo creo que sería bueno que lo liberen para sacar ese problema de la cadena de la gente”.

