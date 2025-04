A TikTok se le está por acabar el tiempo para encontrar un comprador. Esto sabemos

“Un punto (porcentual) de los aranceles con China (…) probablemente valdría más que todo TikTok, incluso con lo valioso que es TikTok”, dijo Trump a los periodistas el lunes. “Tal vez quite un par de puntos (de aranceles) si me aprueban algo. No lo he hecho, quizá lo haga”.

La ley exige a Trump que certifique que se ha producido una “desinversión cualificada” de TikTok y que la aplicación ya no está controlada por ByteDance, a la que designa como empresa controlada por un “adversario extranjero”. Según la ley, ByteDance no puede poseer más del 20% de la plataforma. También establece que las operaciones de la aplicación en EE.UU. no pueden tener ninguna coordinación con ByteDance cuando se trata de su algoritmo o prácticas de intercambio de datos.

