Gala Díaz Langou: “El sistema jubilatorio es ineficiente y el secundario enfrenta un desafío enorme”

Díaz Langou señaló dos problemas clave: “Lo primero es que se piden 30 años de aporte y solo el 24% llega a ese umbral. El resto no llega a los 30 años de aporte por entradas y salidas, por informalidad, y eso implica que pierden todos sus aportes. No hay incentivos para aportar para muchos y no hay incentivos para seguir aportando después de los 30 tampoco. Si tuviésemos un reconocimiento de un piso universal para todos y sobre eso reconocer cada año de aportes, sería mucho más virtuoso y no solo nos permitiría recaudar más contribuciones, sino que además mejoraría la jubilación de muchos que hoy tienen la mínima y podrían tener algo más”.

Entre 2010 y 2015, CIPPEC estudió el tema en profundidad, analizando las causas y posibles soluciones. En 2015 y 2016, comenzaron a impulsar una política pública junto con otros actores, lo que llevó a la implementación del Plan ENIA en 2016. “Entre 2016 y 2021, en esos cinco años de implementación, el embarazo adolescente cayó en un 58% en Argentina. Todo indica que es producto de este plan, en particular de una cosa que hacía el plan, que es distribuir anticonceptivos de larga duración, los implantes y los DIU, que permiten que las chicas que no querían quedar embarazadas, no queden embarazadas, pues la mayoría de esos embarazos no eran buscados, no eran intencionales”, detalló.

