Kala Bidner y Guadalupe Martínez Uría: música, familia y el camino en la industria

Durante la entrevista, Kala recordó uno de los momentos más importantes de su carrera, cuando fue convocada para cantar el himno en un partido de la selección argentina de fútbol frente a Estonia. “Cuando me llamaron me quedé paralizada, entonces mi mamá agarró el celular y le confirmó a mi amigo que me había llamado que iba a cantar”, relató la artista.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.