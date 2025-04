‘A Minecraft Movie’ supera las expectativas de taquilla con un fin de semana de estreno de US$ 157 millones

Las películas de videojuegos son un género cada vez más popular, desde “The Super Mario Bros. Movie” de Universal Pictures, que se estrenó con US$ 146 millones en abril de 2023, hasta el debut en octubre de 2023 de “Five Nights at Freddy’s” (US$ 80 millones) y “Sonic the Hedgehog 2” de Paramount Pictures (US$ 72 millones) en abril de 2022. “A Minecraft Movie” es ahora el fin de semana de estreno nacional más grande para una película basada en un videojuego, según Comscore.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.