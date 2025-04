“Matar el río es matar la vida”: Ecuador enfrenta una de las peores catástrofes ambientales tras derrame de petróleo

“Vivimos de la agricultura aquí y me impacta mucho porque lógicamente ahora no sabemos que hacer, no tenemos cómo fumigar, cómo mantener”, afirma Nazareno.

“Primera vez en la vida veo algo de esta magnitud. Algo que dije: ‘Dios mío no sé qué pasa’. No entendía ver el agua totalmente oscura y negra totalmente, era solo crudo”, relata Celso Nazareno, un agricultor de 50 años que perdió sus cultivos. Dice que no puede sembrar sandía, melón o maíz.

