Trump dice estar listo para dialogar mientras nuevas pérdidas bursátiles alimentan el caos arancelario

Pero el secretario del Tesoro, Scott Bessent, insistió en que no era necesario que hubiera una recesión y desestimó el impacto a largo plazo de las pérdidas del mercado bursátil, utilizando términos como “agitación” y “proceso de ajuste” para explicar el pánico. Y hablando en el programa “Meet the Press” de la NBC, Bessent rechazó la idea de que quienes desean jubilarse pronto hayan sufrido un duro golpe. “Creo que los estadounidenses que han ahorrado durante años no prestan atención a las fluctuaciones diarias de lo que sucede”, dijo Bessent. Añadió: “La razón por la que el mercado bursátil se considera una buena inversión es porque es una inversión a largo plazo. Si se analiza día a día, semana a semana, es muy arriesgado. A largo plazo, es una buena inversión”.

La administración parece interesada únicamente en el tipo de “acuerdos” que requerirían la capitulación total de otros países. “Esto no es una negociación”, declaró el principal asesor comercial de Trump, Peter Navarro, en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News. Advirtió que ofrecer a Estados Unidos un arancel cero no sería suficiente, y señaló que las naciones deben ceder a las exigencias de la Casa Blanca en otros temas, como las barreras no arancelarias y las divisas.

