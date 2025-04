Los Titans de Tennessee seleccionan al quarterback Cam Ward en la primera elección del draft de la NFL 2025

“Es todo lo que he estado soñando, tener la oportunidad de jugar en la NFL”, dijo el mariscal de campo en la transmisión de NFL Network. “Y me bendijeron con eso. Así que me aseguraré de darles todo lo que tengo”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.