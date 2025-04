Se mudan a domicilio no revelado la esposa e hijos de Ábrego García, el hombre deportado por “error” a El Salvador

En respuesta a un pedido de comentarios de CNN, los abogados de Ábrego García no vincularon directamente el traslado de la familia con el mensaje de DHS, pero Vásquez Sura le dijo a The Washington Post que temía por sus hijos. “No me siento segura cuando el gobierno publica mi dirección, la casa donde vive mi familia, para que todos la vean, especialmente cuando este caso se ha vuelto viral y la gente tiene opiniones muy diversas”, dijo.

