El “destino” oculto en el carnet del club de fútbol del papa Francisco

Francisco correspondió a ese amor, escribiendo en su libro Esperanza: “Mi patria, por la que sigo sintiendo el mismo amor grande y profundo. El pueblo por el que rezo cada día, que me ha formado, que me ha formado y luego me ha ofrecido a los demás. Mi pueblo”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.