¿Cómo afecta el masivo corte de electricidad al transporte de España y Portugal?

En lo que respecta a los trenes, el Departamento de Infraestructuras Ferroviarias y Tráfico (Adif) informó que todos los servicios de tren españoles están suspendidos hasta nuevo aviso. El operador ferroviario español Renfe había explicado que “toda la red eléctrica nacional española quedó cortada” a las 12:30 pm hora local (7.30 am ET) lo que causó que sus trenes se detuvieran y no salieran de ninguna estación. Renfe opera más de 1000 trenes al día y transporta a 1,3 millones de pasajeros en 5.000 trayectos, según su sitio web.

