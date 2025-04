La justicia ordenó el recalculo de los haberes jubilatorios de 2021 a 2024

Además, detalló que “los bonos también fueron discrecionales. Hasta la fecha no hay una pauta del valor de los bonos, son discrecionales. Por ejemplo, este año no se están aumentando los 70.000 pesos de acuerdo a la inflación, no hay norma y hace que algunos jubilados lo cobren y otros no”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.