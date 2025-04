El gasto militar mundial aumenta a su ritmo más alto en casi cuatro décadas, según un informe

No se desglosó el gasto de Beijing por armamento ni mando, pero señaló que China “presentó varias capacidades mejoradas en 2024, incluyendo nuevos aviones de combate furtivos, vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas) y vehículos submarinos no tripulados”.

Las partidas más importantes del presupuesto estadounidense incluyeron los cazas furtivos F-35 y sus sistemas de combate (US$ 61.100 millones), nuevos buques para la Armada estadounidense (US$ 48.100 millones), la modernización del arsenal nuclear estadounidense (US$ 37.700 millones) y la defensa antimisiles (US$ 29.800 millones).

