La fecha límite para la REAL ID es en una semana. Esto es lo que la TSA quiere que sepas

Contexto: cada estado, distrito y territorio tiene su propio sistema para emitir identificaciones REAL ID, con diferentes requisitos de documentación y tarifas. Por ejemplo, obtener una REAL ID por primera vez o renovarla en Washington, cuesta US$ 47 . Pensilvania cobra una tarifa única de US$ 30 por el REAL ID y una tarifa de US$ 39,50 para los conductores que solicitan una renovación, lo que suma un total de US$ 69,50 por la renovación de tu identificación .

TSA: Los pasajeros que presenten una identificación emitida por el estado que no cumpla con REAL ID y que no tengan otra alternativa aceptable (es decir, un pasaporte) pueden enfrentar demoras, controles adicionales y la posibilidad de que no se les permita pasar más allá del punto de control de seguridad, si su identidad no puede ser verificada en el punto de control.

Si aún no has obtenido tu REAL ID, el tiempo se acaba. Tu viaje aéreo nacional podría retrasarse si no presentas una identificación válida en los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) la próxima semana.

