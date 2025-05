Acaba de entrar en vigor otra ronda de aranceles automotrices. Podrían cambiar la industria para siempre

Para los compradores de automóviles, podría llevar un tiempo ver aumentos de precios. La CEO de General Motors, Mary Barra, declaró a CNN el jueves que los aranceles le costarán a su compañía entre US$ 4.000 millones y US$ 5.000 millones este año, pero no prevé que los precios de los automóviles cambien a corto plazo. El CEO de Ford, Jim Farley, declaró a CNN el miércoles que extendería su oferta de “precios para empleados” hasta el 4 de julio.

