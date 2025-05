Trump dice que “no sabe” si debe respetar la Constitución pero afirma que acatará las decisiones de la Corte Suprema

“Mucha gente está promocionando la idea de 2028. Pero no es algo que yo busque. Busco tener cuatro años excelentes y cederle el poder a alguien, idealmente un gran republicano, para que lo lleve adelante. Pero creo que tendremos cuatro años, y creo que cuatro años son tiempo de sobra para hacer algo realmente espectacular”, declaró el presidente en el programa “Meet the Press with Kristen Welker” de la NBC, en una entrevista grabada el viernes.

La respuesta se produjo durante un intercambio en el programa “Meet the Press” de NBC con Kristen Welker, quien le preguntó al presidente si los ciudadanos y los no ciudadanos merecen el derecho del debido proceso. El presidente respondió inicialmente: “No lo sé. No soy abogado. No lo sé”.

