Paula Oliveto: “Los poderosos pelean por el poder, la pelea de los porteños es cómo parar la olla”

Además, aseguró que los senadores Sonia Rojas Decut y Carlos Arce “que votan siempre con Javier Milei van a tener que explicar porque votaron distinto. El presidente, hace un día, dijo que no bajen al recinto si no tenían los votos y comprometan por escrito a los senadores que van acompañar Ficha Limpia, cuando militas un tema y no tenes asegurados los votos, malogras un pedido de la sociedad” .

En CNN Primera Mañana, sobre la decisión de la cámara alta, afirmó que es “muy amargo, ya me la veía venir. Es muy importante porque la señal que debemos que dar a la ciudadanía es que un corrupto no debe sentarse en la legislatura. La corrupción no se declama, se denuncia y muy pocos denunciamos”.

