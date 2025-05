Europa y Estados Unidos aumentaron brevemente la presión sobre Rusia por Ucrania. Trump lo cambió todo

La conclusión más simple que puede extraerse de los últimos días es que Trump no logra ver que Putin está buscando ganar tiempo. Las fuerzas del Kremlin parecen estar reforzándose, no reduciéndose, a lo largo de una línea de frente donde están presionando con fuerza cerca de Pokrovsk, en el este de Ucrania. Los plazos del fin de semana ya han pasado, dejando al descubierto que el breve momento de unidad fue una aberración y que la Casa Blanca no está dispuesta a enfurecer a Putin.

