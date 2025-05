Excursionistas encuentran un misterioso alijo de oro escondido en un sendero de montaña

“Normalmente, los hallazgos checos del siglo XX contienen principalmente monedas alemanas y checoslovacas. Aquí no hay ni una sola”, afirmó. “La mayoría de las piezas de este tesoro no viajaron directamente a Bohemia. Debieron estar en algún lugar de la península balcánica después de la Primera Guerra Mundial. Algunas monedas tienen contramarcas de la antigua Yugoslavia. Estas solo se acuñaron en monedas en algún momento de las décadas de 1920 y 1930. Por el momento, no conozco ningún otro hallazgo checo que contenga monedas con estas contramarcas”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.