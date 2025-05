Los 10 estadounidenses más ricos aumentaron su fortuna en US$ 365.000 millones en 2024. Ahora están por reducir sus impuestos

El patrimonio neto del jefe de Meta, Mark Zuckerberg, y del heredero de Walmart, Rob Walton, aumentó en US$ 38.700 millones cada uno. El legendario inversor Warren Buffett aumentó su patrimonio en US$ 34.800 millones, mientras que el heredero de Walmart, Jim Walton, lo hizo en US$ 36.500 millones.

