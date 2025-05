Otra forma de hacer pizza: Milei busca dinamizar la economía con los dólares que los argentinos tienen fuera del sistema

De acuerdo con datos del último informe de la balanza de pagos y deuda externa del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), los argentinos tienen alrededor de US$ 213.000 millones fuera del sistema bancario, tanto nacional como internacional ―la cifra se desprende de que los argentinos tienen US$ 246.000 millones, pero mantienen depositados solo unos US$ 33.000 millones en el sistema bancario local. Como parámetro, la deuda externa total del país asciende a US$ 254.000 millones a valor de mercado (último cuatrimestre de 2024), por lo que si los argentinos formalizaran todas sus tenencias en moneda estadounidense, casi sería posible pagarla.

El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, detalló que ya no se va a informar más las compras con tarjeta de crédito y débito que hagan los argentinos, no se reportarán más las compraventas de autos usados, los escribanos (notarios) ya no deberán presentar mensualmente el cruce informático de transacciones importantes, no se informarán más las expensas que paga el titular o inquilino de un departamento y tampoco se informará cuando alguien ponga en venta su inmueble. Tampoco se remitirá más el consumo de servicios, y se simplifica la presentación del impuesto a las ganancias, ahora enfocado en la facturación de una persona y no en sus consumos. Y subirán los umbrales a partir de los cuales las entidades financieras y comercios deben informar a ARCA por una operación.

