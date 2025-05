División opositora deja el camino libre al chavismo en elecciones regionales en Venezuela

Análisis por CNN en Español

Escasos pendones con el rostro de algún candidato en ciudades como Caracas dan cuenta de que hay una elección en puerta. Pero también han aparecido algunos grafitis con el mensaje “no voto, ya voté el 28J” e incluso una gran pancarta desplegada en la Universidad Central de Venezuela que expresa lo mismo. Son imágenes que hablan no solo de la campaña sino de las profundas diferencias estratégicas de la oposición venezolana rumbo a las elecciones previstas para el 25 de mayo en las que se elegirán 24 gobernadores, 285 diputados nacionales para el período legislativo 2026-2031 y 260 legisladores, según ha informado el Poder Electoral.

La desinformación y la apatía marcan la antesala al proceso, derivadas de nuevas divisiones y peleas entre quienes adversan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En una contienda política sin mayores contrapesos, gran parte del foco se centra en las nuevas fracturas de la oposición.

De un lado está el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, representando al bloque que impulsa el voto. Se plantea como nuevo reto ocupar un curul en la Asamblea Nacional por el partido Unidad y cambio, de reciente creación, retornando a los que fueron sus inicios políticos como diputado. Una decisión contraria a la de la Plataforma Unitaria, la principal alianza de partidos opositores, que le costó la expulsión de Primero Justicia, partido que cofundó y que lo ubica una vez más en la esquina contraria a la jefa de Vente Venezuela, María Corina Machado, figura clave en la campaña de las elecciones presidenciales de 2024, líder de la oposición mayoritaria y que ahora está en la clandestinidad.

Machado afirma que “el 25 de mayo no es una elección, es una farsa. Es una trampa”. Sostiene que el resultado anunciado el 28 de julio por el Consejo Nacional Electoral sin haber mostrado las actas fue forjado y llama abiertamente a no participar esta vez y a que las personas se queden en casa este domingo. “Que se queden solos” afirma la dirigente política, que recorrió el país en 2024 junto al candidato opositor, Edmundo González, quien comparte esa postura desde el exilio.

La Plataforma Unitaria se sumó al llamado de no sufragar, lo cual no significa, en su opinión, claudicar en la lucha de condiciones para unas elecciones regionales y parlamentarias reales que, aseguran, actualmente no existen. Consideran que este es “un proceso de adjudicación de cargos, sin condiciones ni transparencia”. Señalan como ejemplo que han inhabilitado candidatos y tarjetas de partidos políticos. Advierten que no realizarán activismo político para dicho evento pero que “tampoco impulsarán ningún tipo de boicot”. De igual forma, plantean que “Venezuela necesita una negociación formal y transparente para una solución democrática, pacífica y sostenible en el país”, aunque no ofrecen detalles de cómo podría concretarse esto si gran parte de los miembros del bloque está en la clandestinidad para no ser detenidos.

El viejo y reiterado dilema de votar o no votar nuevamente generó grietas en la oposición, en un proceso que ha sido definido por el propio Capriles como “una anticampaña”, acusando al Poder Electoral de no informar de forma suficiente sobre el evento y de impulsar de esa manera que se trate de un acto “clandestino”, pues señaló que, faltando pocos días, había “gente que no sabe que hay elecciones”. CNN se comunicó con el CNE para pedir reacción sobre los cuestionamientos al sistema pero aún no ha recibido respuesta. Capriles encabeza la lista como candidato a diputado nacional, lo cual aumenta la posibilidad de que resulte elegido. Sin embargo, no queda claro cuál es su motivación para optar por una curul tras haberse postulado a la primera magistratura.

La oferta electoral de la oposición, en un proceso con 569 cargos a elegir, fue retadora de completar en medio de las posiciones encontradas entre las toldas políticas sobre participar o no. Las candidaturas del bloque agrupado bajo el lema “Venezuela es la razón” han sido poco difundidas y están conformadas por algunos candidatos desconocidos para la mayoría de la población.

El jefe de campaña de esta alianza opositora, Stalin González, dijo en rueda de prensa el miércoles que quedarse en casa no es una manera de defender los resultados del 28 de julio. Aseguró que todos saben lo que pasó y que “no se trata de pasar página sino de defender la democracia sin dejar espacios vacíos”, pues considera que, hoy, votar en Venezuela es un acto de rebeldía. Estimó una participación de al menos 30% del electorado y afirma que cuentan con 60% de los testigos de mesa necesarios.

González reconoce que gran parte del esfuerzo se ha centrado en visibilizar la campaña: en su opinión, la poca promoción es intencional, porque, según sus estimaciones, a medida que la gente participe más, el Gobierno se vuelve menos competitivo.

También refiere que, tal como ocurrió en la campaña anterior, algunos candidatos no han podido registrarse en hoteles cuando van de gira, que los cuerpos de inteligencia han llegado a los lugares donde realizan recorridos como forma de intimidación, algunas empresas e imprentas no han querido imprimir volantes o alquilarles salones para eventos porque temen represalias, pero aclara que aún en ese contexto decidieron luchar. CNN se comunicó con el Poder Electoral para conocer su reacción ante estas denuncias de obstrucción durante la campaña sin hasta ahora haber recibido respuesta.

González afirma que su expectativa es mantener lo que tienen y que conquistarán nuevos espacios. Actualmente, existen cuatro gobernaciones a cargo de la oposición: Cojedes, Nueva Esparta, Barinas y Zulia y no tienen representación en el parlamento porque en las elecciones de 2020 la oposición decidió no participar.

Al referirse al conflicto interno dentro de la oposición, Stalin González aseguró que por más diferencias que tengan está seguro de que después del 25 de mayo “una gran parte de la oposición se va a reencontrar”.

El director de Centro de Estudios Políticos de la UCAB, Benigno Alarcón, afirma que la expectativa es que una oposición que se mide fragmentada va a obtener una votación muy baja que al final del día se va a traducir, en muy pocas gobernaciones y muy pocas curules o posiciones en la Asamblea Nacional.

Alarcón destaca que la apuesta de usar el liderazgo de Capriles como motor que impulse el voto, por ser una figura prominente dentro de la oposición, no está funcionando según estudios recientes impulsados por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). En este sentido, señala que quienes se apartan del núcleo central del sector, es decir, de la Plataforma Unitaria terminan siendo mal vistos por los electores y generando muy altos niveles de desconfianza. El analista afirma que el liderazgo de Machado se mantiene pese a que no se logró el cambió político que prometió pero que ha sido coherente en sus posiciones.

No queda clara la apuesta política de Capriles, al participar optando por un cargo de menor perfil al que había aspirado en comicios anteriores, tras ser habilitado repentinamente en lo que describió como una sorpresa y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello como parte de una negociación. Tampoco, cuanto podrá sostener Machado el apoyo de sus seguidores tras diez meses de las elecciones presidenciales y mientras permanece en la clandestinidad, argumentando razones de seguridad, en medio de acusaciones de conspiración por parte del Gobierno —sin presentar pruebas— y de las cuales Machado se desmarca.

En general, los políticos opositores que participan prefieren no hacer pronósticos sobre los resultados de los venideros comicios. En el caso de las gobernaciones, la oposición mantiene 4 de las 23 que estuvieron en disputa en los comicios de 2021, por lo que intentarán mantenerlas o aumentarlas en este proceso. En el caso de la Asamblea Nacional, actualmente no tienen representación porque acordaron por unanimidad no participar en las elecciones legislativas de 2020, con lo que se incorporarían como fuerza probablemente minoritaria al Parlamento considerando que va dividida y en medio de llamados a la abstención. La diferencia podría marcarse si logra una minoría lo suficientemente amplia como para romper con los dos tercios que necesita el oficialismo para tomar decisiones de mayor envergadura como reformas constitucionales. En ese escenario podrían llevar al chavismo a negociar. Sin embargo, existen grupos cooptados por el gobierno que se autodenominan opositores pero que, en la práctica, se han alineado con los intereses oficiales.

Más allá de las estimaciones y cálculos, el chavismo ha controlado a plenitud los poderes del Estado por más de dos décadas. Cuando la oposición se ha impuesto en las urnas, como en las elecciones legislativas de 2015, sus decisiones fueron bloqueadas al impugnar a tres diputados indígenas. Una medida que no permitió que el Parlamento tuviera la posibilidad de avanzar con reformas legales de fondo o publicar leyes. Adicionalmente, el oficialismo instaló una Asamblea Nacional Constituyente, que fue cuestionada y que asumió de forma paralela las funciones del legislativo.

