Una rueda de queso, una cuesta empinada y huesos rotos: bienvenidos a la carrera más peligrosa del mundo

Y si alguna vez decide volver a correr, dijo que no será por el queso: “La verdad es que no me gusta. Tiene un regusto bastante fuerte”.

“Me encantaría que corriera”, dijo, “pero le he dicho que si no se va a comprometer, no tiene sentido ni siquiera hacerlo”. El veterano corredor sabe que hay muchas maneras de salir lastimado en la colina. “Lo más peligroso es ir despacio y que lo golpeen por detrás. Me gustaría que fuera lo suficientemente rápido como para escapar de la masacre”.

Los carteles colocados por toda la colina dejan claro que los corredores participan bajo su propio riesgo. Los aficionados locales que organizan el evento afirman no ser los organizadores oficiales; en caso de lesión, no hay nadie a quien demandar y el evento no está asegurado.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.