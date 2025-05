American Music Awards 2025: descubre quiénes son los ganadores

Janet Jackson recibió el premio Ícono 2025 y realizó su primera actuación televisiva en siete años, interpretando canciones como “Someone to Call My Lover” y “All for You”.

