Jueza frenó proclamación de Trump para suspender nuevos visados a estudiantes internacionales en Harvard

La medida de Trump se basa en una ley que otorga al presidente autoridad para proteger a la nación de “cualquier clase de extranjeros cuya entrada sería perjudicial” para los intereses de EE.UU., según el documento. Pero Harvard argumenta que Trump no está suspendiendo la entrada de ninguna de esas clases: “Por el contrario, los no inmigrantes pueden entrar en el país sin restricciones, siempre y cuando no asistan a Harvard”, reza la demanda.

