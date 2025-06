Ansiedad, miedo y angustia: así viven los niños inmigrantes las políticas de la administración de Trump

“El temor no domina nuestros días, pero no podemos exponernos tampoco. Nosotros no quisiéramos que nos expulsen, debemos protegernos y proteger a nuestro hijo”, concluye Juan.

Por otro lado, dice, el niño no dormía bien porque los padres le habían hablado sobre qué hacer si un día los detienen, así que llega a la escuela exhausto y se queda dormido. “Vemos el doble impacto de la incertidumbre sobre el estatus migratorio, el miedo y el estrés, y también un niño que podría tener una discapacidad que afecta su educación, pero que no es evaluado y no recibe apoyo por miedo a represalias”, dice.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.