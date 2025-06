Juez desestima demanda por difamación de US$ 400 millones de Justin Baldoni contra Blake Lively y Ryan Reynolds

El New York Times fue el primero en informar, en un artículo titulado “‘We Can Bury Anyone’: Inside a Hollywood Smear Machine”, que Lively había presentado una denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles sobre la presunta conducta de Baldoni en el set de “It End With Us” y después de la producción. Estas denuncias suelen ser confidenciales.

En enero, Baldoni demandó a Lively y a su esposo Ryan Reynolds, alegando que la pareja de Hollywood buscó “destruirlo” a él y a su carrera, después de secuestrar su película, “ It Ends With Us ”. La denuncia de Baldoni intensificó la batalla legal en curso derivada de la película que Baldoni dirigió y coprotagonizó con Lively.

