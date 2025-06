Lo que el conflicto entre Israel e Irán significa para los precios de la gasolina

Goldman Sachs asume que si las exportaciones de petróleo iraní se desploman en 1,76 millones de barriles diarios durante el conflicto, la producción básica de la OPEP+ compensaría la mitad del déficit iraní. En ese escenario, Goldman Sachs estima que el crudo Brent superaría los US$ 90 por barril antes de volver a caer a entre US$ 60 y US$ 70, el próximo año.

