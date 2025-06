Israel atacó tres instalaciones nucleares iraníes clave. ¿Fue un golpe decisivo?

Israel atacó la planta el viernes, pero según el OIEA no sufrió ningún impacto y las Fuerzas de Defensa de Israel no han afirmado que se produjeran daños significativos. Las defensas aéreas iraníes derribaron un avión no tripulado israelí en las inmediaciones de la planta, informó el viernes por la noche el medio estatal iraní Press TV.

