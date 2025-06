Trump rechazó un plan de Israel para matar al líder de Irán, el ayatola Alí Jamenei, según funcionarios de EE.UU.

“Enviaron a nuestros guerreros a cruzadas de construcción de naciones a países que no querían saber nada de nosotros, encaminadas por líderes que no tenían ni idea en tierras lejanas”, afirmó, prometiendo no repetir el error.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.