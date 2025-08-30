Ecuador anuncia que exigirá visa de transeúnte a nacionales de más de 40 países

CNN en Español

Ecuador anunció este sábado que a partir del 1 de septiembre solicitará una visa de visitante temporal de transeúnte a personas de una lista de países a los que actualmente se les solicita visa para ingresar al país, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La implementación de esta medida busca fortalecer la seguridad estatal y el control migratorio, explicó el Gobierno al informar la medida.

Desde el lunes, los ciudadanos de más de 40 países deberán solicitar ese trámite.

Se trata de Afganistán, Angola, Bangladesh, Camerún, Cuba, Egipto, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, India, Irak, Irán, Libia, Nigeria, Pakistán, Nepal, República Democrática del Congo, República Popular Democrática de Corea, Senegal, Siria, Sri Lanka, Somalia, Venezuela, Vietnam, Yemen, Haití, República del Congo, Mali, Costa de Marfil, Myanmar, Uzbekistán, Tayikistán, Albania, Chad, Guinea Bissau, Kirguistán, Mauritania, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur y República Popular China.

Las autoridades señalaron que la solicitud es en conformidad con la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que reformó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

El nuevo trámite tendrá un costo de US$ 50 en el caso del formulario de solicitud, y de US$ 30 para la visa de visitante temporal de transeúnte.

