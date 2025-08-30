El DHS recortó la financiación a programas de prevención de tiroteos masivos en Minnesota antes de incidente en Minneapolis

Por Audrey Ash y Curt Devine, CNN

El mes anterior a que una persona abriera fuego contra niños reunidos en una iglesia de Minnesota, esta semana, la Administración Trump recortó la financiación en el estado destinada a esfuerzos para identificar a posibles tiradores masivos y prevenir su violencia.

Las subvenciones se terminaron como parte de los US$ 18,5 millones en recortes a un programa de Seguridad Nacional que el Gobierno de Trump denunció como partidista y fallido, pero que algunos expertos y legisladores dicen que refuerza el trabajo para detectar señales de alerta temprana de autores de masacres como Robin Westman, quien se suicidó después de matar a dos niños y herir a otros 18 en una misa católica el miércoles.

“La capacidad para combatir el terrorismo interno se está erosionando”, afirmó Jacob Ware, investigador del Consejo de Relaciones Exteriores. “Parece que se ha desviado la atención de la prevención del terrorismo interno en este país; el terrorismo no es una preocupación tan importante”.

Incluso Westman, en sus escritos diarios, cuestionó el hecho de que las autoridades no la identificaran como una amenaza potencial.

“Debería ser más difícil para gente como yo llevar a cabo estos ataques”, escribió Westman en un momento dado. En otra ocasión, la atacante pensó que algunas compras despertarían sospechas. “Llevo un tiempo mostrando síntomas, ¡necesito que me detengan! No quiero abandonar mi plan, pero de verdad quiero que me detengan por el bien de mi familia”.

Las subvenciones canceladas, que eran administradas por el Centro de Programas y Asociaciones de Prevención (CP3), una rama del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), habían financiado programas locales en el Departamento de Seguridad Pública de Minnesota y la Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin para evaluar y gestionar amenazas de violencia masiva.

En julio, el DHS retiró los fondos a las dos agencias locales, que sumaban un total de aproximadamente US$ 800.000. Una carta del DHS compartida con CNN alegaba que el dinero había ido a “organizaciones abiertamente partidistas y políticas”.

Un portavoz del DHS defendió este viernes esa decisión. A través de una declaración escribió: “El programa de subvenciones administrado anteriormente por CP3 no era más que un fondo ilícito para ideologías de izquierda y no hizo prácticamente nada para combatir las amenazas reales en nuestras comunidades”.

Pero algunos legisladores dicen que ese argumento no tiene fundamento y que retirar las subvenciones ha dejado al estado menos preparado para prevenir tragedias como el ataque de esta semana en la Escuela Católica Anunciación.

La cancelación de esa subvención “limita el acceso de las fuerzas del orden estatales a socios y recursos federales vitales para la lucha contra el terrorismo y deja a las comunidades de Minnesota más vulnerables a ataques violentos”, dijo la representante demócrata Betty McCollum, una de los seis legisladores demócratas que enviaron una carta al DHS a principios de este mes implorando a la agencia que restableciera la subvención al Departamento de Seguridad Pública de Minnesota.

Esa carta hacía referencia al tiroteo de legisladores estatales en junio y citaba la violencia contra organizaciones religiosas y amenazas a las escuelas. “Ni en nuestras peores pesadillas podríamos haber imaginado que otra tragedia ocurriría tan pronto”, declaró McCollum el viernes.

Es imposible determinar si algún programa podría haber evitado el tiroteo del miércoles. Sin embargo, las autoridades han estado examinando extensas notas dejadas por Westman, algunas de los cuales plantean dudas sobre si las señales de alerta podrían haber impedido que obtuviera las armas utilizadas en el ataque.

Según los diarios, Westman había roto recientemente con su pareja de muchos años, compró tres armas de fuego en un mes, comenzó a frecuentar campos de tiro y dejó un trabajo en un dispensario de marihuana local.

Westman escribió: “Les he dado algunas señales de advertencia a algunas personas. Nada del otro mundo, pero si hiciera algo, dirían que era obvio en retrospectiva”.

Los programas administrados por CP3 tenían como objetivo ayudar a las comunidades locales a reconocer este tipo de señales, aunque su eficacia ha sido criticada durante mucho tiempo. Cuando el gobierno de Biden anunció la iniciativa en 2021, un abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) criticó dichos programas por ser “ineficaces, discriminatorios y perjudiciales para los musulmanes y las comunidades racializadas”.

Aun así, las agencias del orden público y otros grupos han mostrado una alta demanda de fondos a través del programa. Un informe del DHS del año pasado indicó que 178 organizaciones solicitaron fondos, lo que en total representaba más de cinco veces la financiación disponible. El informe destacó varios incidentes en los que los programas han sido útiles, como la respuesta de una oficina del sheriff a amenazas en línea de violencia masiva y la imputación de cargos contra una persona, el hecho de que se animara a un neonazi a acceder a servicios de salud mental y de que un hospital derivara a un estudiante con problemas a una clínica de apoyo.

La subvención para el Departamento de Seguridad Pública de Minnesota hace referencia específica a los tiradores escolares, indicando que los fondos ayudarían a crear un equipo de evaluación y gestión de amenazas a nivel estatal y se centrarían en “personas de preocupación, posibles tiradores activos, tiroteos/amenazas en las escuelas, acoso y violencia en el lugar de trabajo”.

Para la Oficina del Sheriff del Condado de Hennepin, la subvención de aproximadamente US$ 100.000 se utilizaría para “establecer un equipo multidisciplinario” para “colaborar más activamente con profesionales de la salud mental, funcionarios escolares, trabajadores sociales y oficiales de libertad condicional”.

Esos programas podrían haber tenido un impacto potencial en la identificación de Westman, dijeron algunos expertos y funcionarios.

“Este incidente en Minneapolis era 100 % prevenible. Fue justo el tipo de incidente que podríamos haber evitado”, dijo un exempleado del DHS, quien pidió no ser identificado.

Jill Oliveira, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota, manifestó que la subvención se otorgó para personal y capacitación en evaluación y gestión de amenazas conductuales y que, debido al recorte, el departamento “hizo ajustes para liberar otros recursos para cubrir los costos”.

Cuando el DHS anunció los recortes radicales a los programas CP3 en julio, calificó las subvenciones de “desperdicio” y de pretender “impulsar agendas partidistas y progresistas y silenciar la disidencia”.

Cuando se le preguntó sobre los recortes, el DHS alegó que “muchas de estas subvenciones se destinaron a organizaciones que celebraban y fomentaban el transgenerismo en nuestros niños”.

No está claro a qué programas específicos se refería el DHS, aunque el anuncio de julio mencionó una subvención que se había otorgado a una organización sin fines de lucro centrada en cuestiones LGBTQ.

No todas las subvenciones del CP3 parecen haber sido canceladas. Al preguntarle sobre dos ayudas otorgadas a la oficina del sheriff del condado de Palm Beach, Florida, donde se encuentra Mar-a-Lago, un portavoz de la oficina del sheriff afirmó que las financiaciones están vigentes.

Después del tiroteo, la primera dama Melania Trump pidió más intervenciones preventivas para detener a los posibles tiradores.

“Para prevenir futuras tragedias, es crucial que analicemos las evaluaciones de amenazas conductuales en todos los niveles de la sociedad: desde nuestros hogares hasta los distritos escolares y, por supuesto, las redes sociales”, publicó en X. “Estar atentos a estas señales de advertencia y actuar con rapidez puede salvar vidas y hacer que las comunidades estadounidenses sean más seguras”.

Rob Kuznia y Nina Subkhanberdina de CNN contribuyeron a este informe.

