Israel prepara su ofensiva: la Cruz Roja califica de “imposible” una evacuación masiva de Ciudad de Gaza

Israel se dispone a detener los lanzamientos aéreos de ayuda sobre la Ciudad de Gaza y reducir la entrada de camiones de ayuda antes de su gran ofensiva, según declaró una fuente a CNN. La Cruz Roja advirtió que los planes israelíes de evacuación masiva eran “imposibles”.

Israel se prepara para tomar por completo la ciudad más grande de Gaza tras casi dos años de guerra, a pesar de las advertencias de que la campaña tendrá consecuencias desastrosas e insoportables para los palestinos en la región sitiada.

El ejército israelí ha llevado a cabo intensos bombardeos y ataques terrestres contra la Ciudad de Gaza en los últimos días, según testigos presenciales y autoridades palestinas, lo que saturó los servicios vitales y dejó a cientos de miles de personas hacinadas en una zona cada vez más reducida.

El viernes, el ejército declaró a la ciudad “zona de combate peligrosa” antes del asalto planeado, que, según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tendrá como objetivo al que él llama uno de los “bastiones” restantes de Hamas.

Esta semana, drones israelíes sobrevolaron varias zonas de la ciudad y sus alrededores para lanzar panfletos, según residentes de la Ciudad de Gaza, en los que instaban a la gente a evacuar al sur de Wadi Gaza, que divide el enclave.

“Como se les advirtió previamente a todos en Ciudad de Gaza y la zona de Jabalya, el ejército israelí expandirá sus operaciones hacia el oeste. Por su seguridad, evacuen inmediatamente al sur de Wadi Gaza”, decían los folletos.

Sin embargo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC, por las siglas en inglés) ha denunciado la medida.

“Es imposible que una evacuación masiva de Ciudad de Gaza pueda llevarse a cabo de forma segura y digna en las condiciones actuales”, declaró la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric, en un comunicado, en el que advirtió que los palestinos hambrientos, discapacitados y heridos no pueden desplazarse.

“Tal evacuación desencadenaría un movimiento masivo de población que ninguna zona de Gaza podría absorber, dada la destrucción generalizada de la infraestructura civil y la extrema escasez de alimentos, agua, refugio y atención médica”, añadió Spoljaric.

Más de un millón de personas están desplazadas solo en el centro y el oeste de Ciudad de Gaza, declaró este sábado un portavoz municipal, quien advirtió que las condiciones ya son “extremas”.

“Prevemos un fuerte aumento del número de víctimas si la ocupación amplía su operación militar”, declaró Asem Alnabih. “Nos enfrentamos a un colapso total del servicio, ya que la ocupación sigue impidiendo la entrada de combustible y la maquinaria que necesitamos”.

Un alto funcionario de la ONU advirtió que los residentes de Ciudad de Gaza, que sufren agotamiento físico, hambre, desnutrición y fatiga, también están bajo la sombra constante de los bombardeos, lo que debilita su capacidad para tomar decisiones de vida o muerte.

“Estas personas se enfrentan a la muerte. Sin embargo, ahora se enfrentan a la amenaza de una invasión”, declaró Sam Rose, director de la agencia de la ONU para los refugiados de Palestina (UNRWA) en Gaza. “Están siendo aterrorizados las 24 horas del día”, añadió.

El ejército israelí también anunció planes para detener las “pausas tácticas” de 10 horas en las hostilidades, que comenzaron hace un mes después de que las severas restricciones a la ayuda, el asedio y los bombardeos causaran una hambruna mortal en el enclave.

En las últimas 24 horas, otras 10 personas murieron de hambre y desnutrición en Gaza, lo que eleva el total a al menos 332 palestinos desde el 7 de octubre de 2023, según informó el Ministerio de Salud el sábado. De los fallecidos, 124 eran niños, añadió el ministerio.

Los ataques israelíes en Gaza, tras los liderados por Hamas el 7 de octubre de 2023, han matado a 63.371 palestinos y herido a otros 159.835, según el Ministerio de Salud del enclave.

