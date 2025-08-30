Jelena Ostapenko se disculpa por sus comentarios durante el partido del US Open contra Taylor Townsend

Por Thomas Schlachter, Ben Morse y Jill Martin, CNN

Jelena Ostapenko se disculpó por algunos de los comentarios que hizo durante un tenso intercambio con Taylor Townsend en su partido de segunda ronda del US Open, disputado el miércoles.

Tras la victoria de Townsend en dos sets, ambas jugadoras intercambiaron palabras junto a la cancha. La letona le dijo a la estadounidense que no tenía “clase” ni “educación”.

“El inglés no es mi lengua materna, así que cuando hablé de educación, solo me refería a lo que considero etiqueta en el tenis, pero entiendo que las palabras que usé pudieron ofender a muchas personas más allá de la cancha”, publicó Ostapenko en su cuenta de Instagram el sábado.

Ostapenko añadió que seguirá aprendiendo y creciendo tras el incidente, tanto dentro como fuera de la cancha.

De acuerdo con Ostapenko, la discusión se originó por un momento polémico que no está contemplado en las reglas del tenis, y en cambio fue un acto de —o la falta de, en este caso— deportividad.

Más tarde, Ostapenko explicó en redes sociales que su molestia surgió a mitad de su partido de segunda ronda cuando Townsend no dijo “perdón” tras beneficiarse de un golpe que tocó la red. Ostapenko calificó a su oponente estadounidense de “irrespetuosa”.

“Hay reglas no escritas en el tenis que la mayoría de las jugadoras respeta y es la primera vez que me ocurre algo así en el circuito”, escribió Ostapenko. “Si ella juega en su tierra natal, eso no significa que pueda comportarse y hacer lo que quiera.”

El incidente generó reacciones en el mundo del tenis, incluida la de la japonesa Naomi Osaka, quien habló sobre el tema tras su partido de segunda ronda.

“Ha salido en televisión cada 15 minutos”, dijo Osaka a la prensa tras vencer a Hailey Baptiste 6-3, 6-1 y avanzar a la tercera ronda.

“Creo que es una de las peores cosas que se le pueden decir a una tenista negra en un deporte mayoritariamente blanco. Conozco a Taylor, sé cuánto ha trabajado y lo inteligente que es, así que está lejos de ser una persona sin educación”.

“Pero si me preguntas por el historial de Ostapenko, no creo que sea lo más polémico que ha dicho. Siendo honesta”.

“Creo que fue un mal momento y la peor persona a la que se le pudo decir. No sé si ella conoce el trasfondo de esa frase en Estados Unidos”, agregó. “Pero sé que nunca volverá a decirlo. Fue terrible, realmente malo”.

Townsend avanzó a la cuarta ronda del US Open tras vencer a la número 5 del mundo, Mirra Andreeva, por 7-5 y 6-2 el viernes.

Ahora, la estadounidense enfrentará a la dos veces campeona de Grand Slam, Barbora Krejčíková, por un lugar en los cuartos de final.

